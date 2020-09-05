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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سانوفي" الفرنسية تعلن عن تكلفة جرعة لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس شركة سانوفي الفرنسية للمستحضرات الطبية اليوم السبت إنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة جرعة اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أقل من 10 يورو (ما يعادل 80ر11 دولار أمريكي).
وأضاف أوليفييه بوجيو في تصريحات لمحطة "فرانس إنتر" الإذاعية اليوم أن السعر النهائي لجرعة اللقاح لم يتم تحديدها بعد، مشيرا بالقول:" يحتاج ملايين الأشخاص، إن لم يكن المليارات، إلى الحصول على اللقاح".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار في يونيو الماضي أحد مصانع شركة المستحضرات الطبية الفرنسية، حيث ذكرت سانوفي حينها أنها ستستثمر 610 ملايين يورو في الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاحات وإنتاجها في البلاد.
وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة سانوفي الفرنسية ومنافستها البريطانية جلاكسو سميثكلاين أنهما اتفقتا على صفقة بقيمة مليار يورو مع الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.
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