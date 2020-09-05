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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تظاهرات في إيطاليا تندد بفرض اللقاح والكمامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تظاهر ألف شخص، بعد ظهر اليوم، وسط روما احتجاجاً على إلزام الأطفال في سن المدرسة وضع الكمامة، وكذلك التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، كما أفاد مراسل فرانس برس.
ورفع المتظاهرون، الذين لم يكن معظمهم يضع كمامة، لافتات كُتب عليها: "لا للتلقيح الإلزامي، ونعم لحرية الخيارات"، و"لا كمامات في المدارس أو تباعد اجتماعي"، و"الحرية الفردية مقدسة"، و"عاشت الحرية".
وضم الحشد ناشطين معارضين للقاح. وتخوفت الشرطة في الأيام الأخيرة من مشاركة كبيرة من المجموعات الفاشية القريبة من هذا التحرك المناهض للحكومة والكمامات، وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع صدامات.
ورداً على سؤال في وقت سابق اليوم عن هذه التظاهرة، أجاب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي معدداً حصيلة كوفيد-19 في إيطاليا: "أكثر من 274 ألف إصابة و35 ألف وفاة. نقطة على السطر".
وأضاف أنه واثق بأن فصل الخريف لن يتسبب في إغلاق جديد، بل في "تدخلات محددة" فقط عندما يقتضي الأمر.
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