شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة العقبة الأردنية تسجل أعلى درجة حرارة فى العالم ليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مدينة العقبة الأردنية أعلى درجة حرارة عظمى على وجه الكرة الأرضية لهذا اليوم السبت، بواقع 48.5 درجة مئوية، وحسب منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول، فقد احتلت العقبة المرتبة الأولى بأعلى درجة حرارة عظمى تسجل على وجه الكرة الأرضية لهذا اليوم، بواقع 48.5 درجة مئوية، مُتجاوزة بذلك كافة الدول الخليجية في سابقة استثنائية.

ويأتي ذلك بسبب تأثر المملكة الأردنية بموجة حارة استثنائية لم يسبق لها مثيل في الأردن لمثل هذا الوقت من العام.