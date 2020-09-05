شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة العقبة الأردنية تسجل أعلى درجة حرارة فى العالم ليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مدينة العقبة الأردنية أعلى درجة حرارة عظمى على وجه الكرة الأرضية لهذا اليوم السبت، بواقع 48.5 درجة مئوية، وحسب منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول، فقد احتلت العقبة المرتبة الأولى بأعلى درجة حرارة عظمى تسجل على وجه الكرة الأرضية لهذا اليوم، بواقع 48.5 درجة مئوية، مُتجاوزة بذلك كافة الدول الخليجية في سابقة استثنائية.
ويأتي ذلك بسبب تأثر المملكة الأردنية بموجة حارة استثنائية لم يسبق لها مثيل في الأردن لمثل هذا الوقت من العام.
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة العقبة الأردنية تسجل أعلى درجة حرارة فى العالم ليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.