شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات عارمة بعدة ولايات بموريتانيا والجيش يتدخل لإخلاء المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة ولايات فى موريتانيا، وعلى رأسها العاصمة نواكشوط، هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت بدورها في فيضانات عارمة خلفت خسائر مادية جسيمة، ما استدعى تدخل الجيش لإجلاء المدنيين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن مياه الأمطار غمرت أحياء سكنية ومحال تجارية في بعض مقاطعات العاصمة نواكشوط ومناطق أخرى مما شرد العشرات من الأسر.

Advertisements

وقالت السلطات المحلية في ولاية كيدي ماغه جنوبي موريتانيا، إنها أجلت 43 أسرة، إثر اجتياح مياه السيول لقريتهم، فيما أشارت إلى تولى وحدات من الجيش عملية إجلاء هذه الأسر.

ودعت السلطات المحلية في الولاية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلهم بين المناطق التي تغمرها السيول واختيار الأماكن الآمنة.