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الجيش اليمنى يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين في سماء الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دفاعات القوات اليمنية اليوم السبت، من إسقاط طائرتين مسيرتين تتبع الحوثيين، فى سماء مدينة الحديدة شمال غرب اليمن.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن القوات اليمنية المشتركة أسقطت طائرتين مسيرتين في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، حيث رصدت القوات المشتركة طائرتين مسيرتين في سماء مدينة الدريهمي، وجرى التعامل معهما في حينه وتم إسقاطهما.

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ولفتت القوات اليمنية المشتركة إلى أن إحدى الطائرتين استطلاعية والأخرى كانت تحمل إمدادا لعناصر من جماعة "أنصار الله" المحاصرين داخل بعض أحياء مركز المديرية، وسبق أن أسقطت القوات المشتركة منتصف الأسبوع الماضي، طائرة استطلاع حوثية في المنطقة نفسها التي شهدت وتشهد إسقاط عدد من طائرات مماثلة.

 

وأكدت القوات اليمنية المشتركة أن الحوثيين دأبوا على تسييرها مخترقين وقف إطلاق النار في الحديدة.

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