شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرى الأسبق يكشف تعرض 11 ولاية سودانية لهطول أمطار لم تحدث منذ 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء الدين القوصى مستشار وزارة الرى والموارد المائية الأسبق، إن الفيضانات أثرت بشكل صعب على 11 ولاية من بينها العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تزامن سقوط أمطار على تلك الولايات بكميات هائلة مع ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن قياسات هطول الأمطار لم تحدث منذ 100 عام.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أن السد السوداني الذى تم بنائه عام 1930، لم يصمد أمام تلك الفيضانات والسيول، لأن مشكلة السدود أن تتخطي المياه منسوب السد، وهو ما حدث في السودان الآن، موضحا أن المباني التي تضررت بشكل كبير في السودان، هي مباني تم بناؤها على السهل الفيضي للنهر.



يشار إلى أن السودان تعيش مأساة إنسانية بعدما تجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار هذا العام الأرقام القياسية فأدت لغرق العديد من المدن بمياه الفيضانات والسيول في الآونة الأخيرة، ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية.

Advertisements