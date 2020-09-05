شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: لا وفيات جديدة بفيروس كورونا بين أبنائنا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 21 إصابة جديدة لترتفع الاصابات إلى 5838 حالة، بصفوف أبنائها حول العالم.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية -في تقرير أوردتها وكالة الانباء الفلسطينية- أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 244 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 1978 حالة.

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