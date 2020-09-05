وقفة احتجاجية في تعز تنديدا بتدهور الريال اليمني

اليمن/عزيز الأحمدي/ الخليج 365

نظم عشرات اليمنيين، السبت، وقفة احتجاجية بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، تنديدا بالتدهور المتسارع للعملة المحلية، وارتفاع الأسعار.

وقال مراسل الخليج 365، إن الوقفة الاحتجاجية جرت في شارع جمال وسط مدينة تعز تحت شعار "انهيار سعر العملة.. قاتل آخر".

وحمل المحتجون التحالف العربي بقيادة السعودية "المسؤولية عن انهيار العملة الوطنية"، متهمين إياه "بتعطيل الموانئ، ومصادرة قرار الحكومة، ومنعها من تصدير النفط والغاز".

كما رفعوا لافتات كتب عليها "عرقلة اتفاق الرياض، ومنع عودة الحكومة، ونهب مقدرات البنك المركزي أسباب مباشرة في تدهور الاقتصاد"، و"الاقتصاد الوطني ضحية انقلاب مليشيا الحوثي، والانتقالي (المجلس المدعوم إماراتيا)، وتقاعس الحكومة، وتواطؤ التحالف".

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وشهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية، تراجعا أمام العملات الاجنبية مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه، وفق مصادر مصرفية.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد، بحسب ذات المصادر، أكثر من 804 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة، و605 ريالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع، خاصة الاستهلاكية.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.