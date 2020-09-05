المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يزور قطر

واشنطن / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن مبعوث واشنطن الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، توجه إلى قطر للدفع بجهود إطلاق المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن خليل زاد ذهب إلى الدوحة الجمعة، في زيارة تهدف للدفع بجهود إطلاق المفاوضات بأفغانستان في أقرب وقت.

وأشارت إلى أن الشعب الأفغاني مستعد لتطبيق حل سياسي يحد من الاشتباكات بشكل دائم، وينهي الحرب.

وتابعت الخارجية: "يجب ألا تفوت القادة الأفغان هذه الفرصة التاريخية للسلام".

وأكدت أنه ينبغي لجميع الأطراف اتخاذ خطوات مهمة لإزالة العقبات التي تحول دون بدء المفاوضات، وأن "الوقت حان لبدء العمل".

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وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، أعلن رئيس "المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية" عبد الله عبد الله، بداية المحادثات المباشرة مع "طالبان" في غضون أيام.

جاء ذلك بعد يوم من مكالمة هاتفية أجراها عبد الله، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وبشكل منفصل، أعلن كبير مفاوضي "طالبان" شير محمد عباس ستانيكزاي، أن الحركة أنهت تشكيل فريق مكون من 21 عضوا للمحادثات المقترحة في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال متحدث "طالبان" ذبيح الله مجاهد، إن المحادثات في إسلام أباد كانت تتعلق بالسلام والأمن في أفغانستان والمنطقة، إضافة إلى المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، رتبت باكستان محادثات مباشرة نادرة بين واشنطن و"طالبان"، أدت إلى اتفاق الدوحة للسلام في فبراير/ شباط الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.