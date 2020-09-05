مقتل جنديين في هجوم لـ"داعش" شرقي العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قتل جنديان عراقيان وأصيب حارس أمن، السبت، في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال الملازم أول في شرطة ديالى، شعلان الكاملي للأناضول، إن "مجموعة من مسلحي داعش هاجمت قرية القلعة بناحية جلولاء في المحافظة بقذائف الهاون وأسلحة قنص، أعقبه هجوم بأسلحة رشاشة على نقطة عسكرية في أطراف القرية".

وأضاف أن "جنديين قتلا جراء الهجوم، وأصيب حارس أمن ليلي بجروح، فيما لاذ المهاجمون بالفرار صوب البساتين الوعرة في المنطقة المحيطة".

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وأشار الكاملي إلى أن "قوة عسكرية وصلت المنطقة، وبدأت عملية تمشيط بحثاً عن مسلحي التنظيم".

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.