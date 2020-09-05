الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في الحديدة

اليمن/ الخليج 365

أعلنت قوات تابعة للجيش اليمني، السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين لجماعة "الحوثي"، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن قوات "ألوية العمالقة" التي تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.

وأفاد البيان بأن "القوات الحكومية رصدت طائرتين مسيّرتين في سماء مدينة الدُّريهمي جنوبي محافظة الحديدة، وتم إسقاطهما".

وأضاف أن "إحدى الطائرتين استطلاعية، فيما الأخرى كانت تحمل إمدادًا لعناصر المليشيات (الحوثيين) المحاصرين داخل بعض أحياء المدينة".

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ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر على الفور تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.

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