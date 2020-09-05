شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تطلق خطة البرامج التدريبية السنوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء اليوم السبت، عن إطلاق خطتها السنوية للبرامج التدريبية للعام الأكاديمي 2020م/2021م بعنوان “التقويم السنوي للتنمية المهنية”.

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وأوضحت الهيئة، أن الخطة تتضمن إقامة برامج تدريبية تدعم رؤيتها الهادفة إلى تعزيز جودة وكفاءة التعليم والتدريب في المملكة، وتستكمل برامجها التنفيذية.