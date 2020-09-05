الجيش اليمني يستعيد مواقع من "أنصار الله" شرقي الجوف

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش اليمني شن بإسناد من القبائل هجومًا واسعًا على مواقع لأنصار الله شرق منطقة بئر المرازيق في مديرية خب والشعف شرقي الجوف، تمكن خلاله من السيطرة على قرن الكدادي وجبل عرفان".

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وأضاف أن الجيش يواصل التقدم باتجاه منطقة بئر المرازيق وجبل قناو شمال المنطقة الواقعة شرقي الجوف، وسط معارك عنيفة.

وذكر أن القوات الحكومية تضيق الخناق على "أنصار الله" في جبهة النضود ومنطقة الصبايغ بجبهة العلم شرقي مدينة الحزم مركز الجوف.

ووفقاً للمصدر، أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العديد من الطرفين، بينهم قيادي في صفوف "أنصار الله"، في حين أسرت القوات الحكومية 3 من عناصر الجماعة وأعطبت ثلاث آليات خلال قصف مدفعي شرقي بئر المرازيق.

وكان الجيش اليمني أعلن، أمس الجمعة، السيطرة على سلسلة جبال حويشان في جبهة العلم شرقي الجوف، عقب معارك عنيفة مع "أنصار الله"، أوقعت العديد من القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الجماعة، حسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.