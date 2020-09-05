شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يكشف عن اعتراض قوى سياسية على بنود فى قانون الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى أن قوى سياسية اعترضت على بنود فى مشروع قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن تمثيل الدوائر الانتخابية يحتاج لتوافق سياسى. وأضاف الحلبوسى لقناة العربية أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المحكمة الاتحادية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقى قد دعا الجميع إلى تحمل المسئولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة.

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وطالب الحلبوسي - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) - قادة الكتل السياسية النيابية بعقد اجتماعات مكثفة بحضور رئاسة المجلس واللجنة القانونية فيما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون انتخابات البرلمان.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسى قال إن ما سمّاها "ماكينات الشر والفتنة" عملت على "مضاعفة حالة الإحباط واليأس من خلال الخطابات تشعل التوتر وتفتح أبواب لسيناريوهات غامضة ومرعبة"، معتبراً أن من أعداء الشعب والقانون يخططون لضوضاء مفتعلة.