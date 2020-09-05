شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تنفى دخول البلاد فى موجة ثانية من أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، أن العراق لم يدخل مرحلة جديدة من أزمة فيروس كورونا، قائلة إن البلاد لا تزال فى المرحلة الأولى من الوباء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير عام دائرة الصحة العامة بالعراق رياض عبد الأمير الحلفى، إن العراق مازال فى المرحلة الأولى من تفشى الوباء، وهناك قدرة للمؤسسات الصحية على استيعاب المصابين، لأن معظم الإصابات خفيفة وتحتاج إلى عزل منزلى، ونسبة الدخول لمراكز العزل الصحى قليلة.

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وأوضح مدير عام دائرة الصحة العامة بالعراق، أن زيادة أعداد الإصابات جاءت نتيجة عدم التزام المواطنين، حيث لاحظنا الكثير من التجمعات البشرية خالية من الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعى، وتوقع مدير عام دائرة الصحة العامة بالعراق زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4644 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.