تسريح موظفى البنوك يثير جدلا فى الكويت ومطالبات للبنك المركزى بالتحرك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الكويتى، صالح عاشور محافظ البنك المركزى بالكويت بالتحرك فوراً لوقف ما قامت به بعض البنوك تجاه موظفيها من إنهاء لخدماتهم دون مبرر بحسب صحيفة الراى الكويتية.
وقال عاشور «من غير المعقول أن يتم دعم هذه البنوك بمبالغ مالية ضخمة حمايةً للعمالة الوطنية ثم تقوم بهذا الإجراء المجحف»، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نرضى يقف البنك المركزى متفرجاً على ما يحدث.
بدوره قال النائب اليكوت، عبدالكريم الكندرى «تقاعس الحكومة بدعم موظفى القطاع الخاص الذى طالبنا دوماً بحمايتهم جعل البنوك تتجرأ على إنهاء خدماتهم»، مشيرا إلى أن على رئيس الوزراء التحرك لوقف مايحصل حتى لو تطلب الأمر سحب الودائع الحكومية لديهم.
وأضاف الكندرى «غير مقبول أن تقوم البنوك بتسريح الموظفين وتستمر الدولة بدعهم مالياً».
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