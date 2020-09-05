شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 63 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت تسجيل، ٦٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى ٣١٠٤ حالات.

وقالت الصحة السورية في بيان نشرته "سانا"، إنه تم شفاء ١٧ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٧١٥.

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وأكدت أنه تم تسجيل وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ١٣٠.