اخبار الخليج

سوريا تسجل 63 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 63 إصابة و3 وفيات بفيروس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت تسجيل، ٦٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى ٣١٠٤ حالات.

وقالت الصحة السورية في بيان نشرته "سانا"، إنه تم  شفاء ١٧ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٧١٥.

Advertisements

وأكدت أنه تم تسجيل وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ١٣٠.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تسجل 63 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا