شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول تجتاح مدن تونس "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمطار غزيرة في العديد من مدن تونس، اليوم السبت، ما تسبب في غرق الشوارع، خاصة أن الأمطار تحولت إلى سيول جارفة أدت إلى أضرار كبيرة وشردت بعض الأسر. وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو ترصد هطول الأمطار الغزيرة في محافظات تونس وحجم الخسائر المادية التي لاحقت ببعض الممتلكات بسبب السيول والفيضانات.



أمطار غزيرة في تونس

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ونقلت وسائل إعلام تونسية عن رئيس جهاز الحماية المدنية بمحافظة القيروان قوله إن الأمطار الغزيرة جرفت سيارة كان على متنها 10 عاملات، وتمكنت الجهات المختصة من إنقاذهن بصعوبة.

وتساقطت الأمطار الغزيرة على محافظة القيروان في حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، اليوم السبت، ما أدى إلى غرق العديد من المنازل بمياه الأمطار وإصابة حركة المرور والسيارات بالشلل بسبب غرق الشوارع.



أمطار في تونس