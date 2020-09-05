شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منطقة العيلفون شمال الخرطوم من السكان جراء الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل قناة العربية فى السودان فى خبر عاجل، أنه تم إخلاء منطقة العيلفون شمال الخرطوم من السكان جراء الفيضانات.

وكانت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، قد حذرت المواطنين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، بعدما سجلت محطة الخرطوم اليوم السبت أعلى منسوب للنيل، وبلغ المنسوب (17.62 متر) متجاوزا أعلى قمة مسجلة (17.26 مترا) بـ36 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية،بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.34 مترا) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ27 سم.

وأكدت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم وانخفض الإيراد 80 مليون م 3 (912 إلى 832 مليون م 3)، موضحة أن إيراد النيل الأزرق خلال الأسبوع الماضى بلغ عند محطة الديم (900-950 ) مليون متر مكعب/ اليوم، بينما لم يتجاوز تصريف خزان الروصيرص 650-600 مليون متر مكعب/ اليوم، مشيرة إلى أن مساهمة الروصيرص خفضت 300 مليون م 3 يوميا، بينما يتذبذب إيراد العطبرواى خلف خزان خشم القربة من 170إلى 300 مليون م 3.