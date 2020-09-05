الجزائر تسجل 298 إصابة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ46071 مصابا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فى الجزائر، اليوم السبت، عن تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. وكشف رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 46071 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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