شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد قوات استطلاع حوثي في معارك مع الجيش اليمني بالجوف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية، بمقتل العقيد محمد ناصر الصوفي، قائد قوات الاستطلاع في ما يسمى "لواء الصماد" التابع لميليشيا الحوثي، في معارك مع القبائل والجيش اليمني في جبهة العلم بمحافظة الجوف شمالي شرق البلاد.
ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، نقلا عن مصادر يمنية.
وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت، أمس، تحرير سلسلة جبلية وعدد من المواقع المحيطة بها بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وأوضح البيان أن الجيش تمكن خلال هذا "الهجوم النوعي" من تحرير "جبال حويشان" وعدد من المواقع المحيطة بها.
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