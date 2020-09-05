شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثى بنيران الجيش اليمنى فى البيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قٌتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي اليوم السبت، بنيران قوات الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من عناصر المليشيا، التسلل باتجاه منطقة "المشيريف"، ووادي اللب شمالي المحافظة وأحبطتها قوات الجيش، وأجبرت المليشيا على التراجع والفرار، بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
وبالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
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