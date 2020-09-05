شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 4 وفيات و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.
وأوضحت "الصحة اللبنانية" وفق بيانها اليومى حول مستجدات الوباء، أن إجمالى الحالات وصل داخل إلى البلاد إلى 20011، بينهم 187 حالة وفاة، مشيرة إلى انه تم تسجيل 373 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 5868 منذ تفشى الوباء.
وناشد وزارة الصحة، جموع المواطنين بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين المتكرر.
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