شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تصل لـ 70160 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، مساء اليوم السبت عن تسجيل 1555 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لترتفع الحصيلة لـ 70160 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل إجمالى الوفيات إلى 1329 حالة، وكذلك تسجيل 1446 حالة شفاء من الفيروس ليرتفع مجموع المتعافين إلى 53929، وفق البيان اليومى.

وأكدت وزارة الصحة المغربية على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.