شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية وموجة غبار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة.

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أما عن أعلى درجة حرارة غدا، فتسجل مكة 44 درجة مئوية، بينما تسجل أبها 19 درجة مئوية كأقل درجة حرارة متوقعة غدًا.