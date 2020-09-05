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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نمساوي يتحدى الثلج أكثر من ساعتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حقق رجل نمساوي رقماً قياسياً جديداً، اليوم، بالوقوف في صندوق مملوء بمكعبات الثلج ساعتين و30 دقيقة و57 ثانية.
وقضى جوزيف كويبيرل (42 عاماً)، الذي لم يكن يرتدي سوى سروال للسباحة، هذه المدة وهو مغطى بالثلج حتى كتفيه وواقف داخل صندوق شفاف ضاماً ذراعيه إلى صدره.
وحطم كويبيرل رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي لأطول فترة يتعرض فيها كامل الجسم للثلج، وهي ساعتان وثماني دقائق و47 ثانية.
وبعد خروجه من ذلك المحبس المتجمد ليستمتع بالجو المعتدل في بلدة ميلك على نهر الدانوب حيث كان حشد صغير يتابعه في الساحة الرئيسة بالبلدة، قال كويبيرل للصحفيين: "إنه شعور رائع.. الشمس قبل كل شيء.. الدفء جميل".
وتابع: "سأعمل على وضع جوربين (على قدمي)، فأول جزء (في الجسم) يحتاج إلى التدفئة هو قدماك".
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