توجيه جديد من السيسي بشأن الريف المصري

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وذكرت بوابة "الأهرام" المصرية، مساء اليوم السبت، أن السيسي اجتمع بمصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة التطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة.

وعزى الاجتماع إلى الوصول لأفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية الريفية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، خاصة وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.