ونقل موقع "الوطن" السوري عن وزير المالية كنان ياغي قوله تعقيبا على أنباء تداولتها بعض الصفحات السورية في هذا الشأن:
© AFP 2020 / JOSEPH EID
وضجت وسائل التواصل السورية بانتقادات حول القرار الذي أصدرته وزارة المالية بفرض تصريف 100 دولار إلى العملة المحلية (وفق سعر البنك المركزي الذي يقل بحوالي 80% عن سعر السوق المتداول) لكل مواطن سوري يدخل البلاد.
بينما علق آخرون أن البلاد في حالة حصار وأمر طبيعي إذا ساهم المغترب بهذه القيمة من العملة الصعبة لصالح بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية السوري يعلق على أنباء قرار إلغاء تصريف 100 دولار على الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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