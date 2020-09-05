تحرير 19 سودانيا وثلاثة أجانب من عصابة للإتجار بالبشر

وذكرت وكالة الأنباء السوانية "سونا" أن القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية من تحرير 19 مواطنا سودانيا وثلاثة أجانب من قبضة عصابة للاتجار بالبشر، وذلك بمنطقة المثلث الحدودية كانوا في طريقهم الي دولة ليبيا علي متن سيارتين.

ونقلت الوكالة عن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية، العقيد الركن أنور عبد الله محمود، القول إن "هذا الإنجاز تحقق بجهود ويقظة ومتابعة القوات المشتركة السودانية الليبية التي ظلت تعمل في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية".

واضاف أن "القوات المشتركة السودانية الليبية ستظل العين الساهرة لحماية حدود الولاية ومنع مثل هذه الجرائم التي تهدد امن واستقرار الوطن".

من جانبه، أكد رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية المقدم، ملاذ حسن محمد سرور، أن تحرير هؤلاء الأشخاص من قبضة عصابة الإتجار بالبشر جاء بعد توفر المعلومات الكافية والرصد الدقيق لتحركات هذه المجموعة من قبل القوات المشتركة السودانية الليبية.