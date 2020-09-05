وصول الدعم الأممي العاجل إلى السودان

وذكرت وكالة "سونا" السودانية أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إنها تسعى لكي توزع مواد الاغاثة التي وصلت الخرطوم بأسرع ما يمكن على المتضررين جراء السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

ونقلت عن اكسيل بيشوب، ممثل المفوضية السامية في السودان، امتنان المفوضية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قامت بنقل المواد الإغاثية مساهمة منها في هذا العمل الإنساني.

وتشتمل الشحنة حوالي 100 طن من مواد الإيواء والخيام والأغطية والمشمعات التي تكفلت دولة الامارات العربية المتحدة بتكلفة شحنها جوا الى السودان بعد ان جهزتها المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة كدعم عاجل للسودان.

كما تضم الشحنة 100 طن متري من مواد الإغاثة، بما في ذلك 16000 بطانية و16000 غطاء بلاستيكي وما يقرب من 6000 مشمع للنوم وسيتم توزيع المواد الإغاثية التي مولها صندوق السودان الإنساني على كل ضحايا الفيضانات الأخيرة من النازحين وغيرهم من المواطنين بالإضافة إلى اللاجئين.

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وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات.

وقرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020 بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقالت لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري، إن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية.