كورونا.. 37 وفاة بالمغرب و52 إصابة في الأردن

الرباط ـ عمان / الخليج 365

سجل المغرب 37 وفاة جراء كورونا، فيما رصد الأردن 52 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، بتسجيل 37 وفاة، و1555 إصابة بالوباء، إضافة إلى تعافي 1446 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 70 ألفا و160، منها 1329 وفاة، و53 ألفا و929 حالة تعاف.

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وفي الأردن، قالت وزارة الصحة، إنها رصدت 52 إصابة بالفيروس، و24 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 2353، بينهم 16 متوفيا، و1723 متعافيا.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 26 مليونا و941 ألفا، توفي منهم أكثر من 881 ألفا، وتعافى ما يزيد على 19 مليونا و34 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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