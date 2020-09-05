اليمن.. مقتل 7 "حوثيين" في مواجهات مع القوات الحكومية

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، السبت، مقتل 7 من مسلحيها بينهم 3 ضباط، خلال مواجهات مع القوات اليمنية الحكومية.

جاء ذلك وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقالت الوكالة إنه "تم تشييع الجثامين السبعة في كل من صنعاء، ومحافظة تعز (جنوب غرب)".

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وأضافت أن هؤلاء "قتلوا بعدة جبهات، دون ذكر زمن أو ملابسات قتلهم".

ومنذ أسابيع، اشتدت المعارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في عدة جبهات، خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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