كورونا.. المغرب يفرض إجراءات جديدة ويفتح حدوده لرجال الأعمال

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

من بين تلك الإجراءات:

- اعتماد رخص للتنقل من وإلى 3 محافظات ومدن

- السماح للمهنيين ورجال الأعمال الأجانب بدخول البلاد

- إغلاق المحلات التجارية والمقاهي في ساعات محددة بحسب المدن

فرضت السلطات المغربية، إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، بينها قيود على التنقل، فيما سمحت لرجال الأعمال الأجانب بدخول البلاد.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الإجراءات تتعلق بـ3 محافظات ومدن، هي خنيفرة (شمال) والراشيدية (شرق) والنواصر (شمال) .

وبحسب بيانات صادرة عن المحافظات الثلاث، فإن "إقليم النواصر سيعرف إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية، إضافةً إلى إغلاق الأسواق والملاعب والحدائق في الساعة 18:00 (17:00 ت.غ)، والمقاهي في 21:00 (20:00 ت.غ)".

كما سيتعين على المواطنين، التوفر على رخصة من أجل التنقل من وإلى الإقليم، ابتداء من الأحد.

وبخصوص الراشيدية، فقد قررت السلطات إغلاق المحلات التجارية في 18:00 (17:00 ت.غ)، وحظر التجوال بين 20:00 (19:00 ت.غ) و05:00 (04:00 ت.غ).

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وخلفت هذه الإجراءات وقفات ومسيرات احتجاجية بعدد من مدن المحافظة، الجمعة، بحسب مقاطع مصورة نشرت بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأقرت خنيفرة، "ضرورة التوفر على رخصة من أجل التنقل من وإلى المدينة ابتداء من الأحد، مع تشديد إجراءات الوقاية وتحديد توقيت جديد لإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم".

وفي السياق، أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات بالبلاد)، في بيان، "سماح السلطات للمهنيين ورجال الأعمال الأجانب بالدخول للبلاد".

وخففت السلطات المغربية، منذ 24 يونيو/حزيران الماضي، إجراءات الحجر الصحي بمختلف مناطق البلاد، باستثناء الأقاليم التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات.

ومنذ عيد الأضحى يسجل البلد، إصابات بكورونا تفوق الألف، وذلك في حصيلة غير مسبوقة منذ إعلان السلطات تسجيل أول إصابة بالفيروس في 2 مارس/آذار الماضي.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 68.605، منهم 1.292 متوفيا، و52.483 متعافيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.