اعتقال 24 عنصرا من "داعش" شمالي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، اعتقال 24 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، متورطين في مهاجمة قوات أمن ومدنيين بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (تابعة للوزارة)، بالقيام "بعملية نوعية أسفرت عن اعتقال 24 إرهابيا بمناطق متفرقة من نينوى".

وأضاف البيان، أن "الإرهابيين مطلوبون وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، لانتمائهم لتنظيم داعش".

وأردف: "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

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وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.



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