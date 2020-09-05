شاهد .. صورة لقرص الشمس خالياً من البقع في ظاهرة تحدث كل 11 عاماً

نشرت الجمعية الفلكية بجدة صورة للشمس التقطت اليوم (السبت) في جدة، تظهر قرص ‏الشمس خالياً تمامًا من أي بقع، مبينة أن هذه الظاهرة مستمرة منذ 15 يوماً على التوالي.‏

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة أن عدم ظهور ‏البقع ‏‎ ‎يشير إلى أن الشمس لا تزال تعيش في عمق الحد الأدنى من ‏الدورة الشمسية.‏ ‎

وأبان أن الفترات الخالية من وجود البقع على سطح الشمس جزء ‏طبيعي من دورة الشمس كل 11 عاماً، لافتًا‎‎ إلى أنه قد يكون الحد ‏الأدنى الحالي لنشاط الشمس ملحوظًا لأن الرياح الشمسية ‏المحيطة وحقلها المغناطيسي يضعفان إلى مستويات منخفضة.‏

وأشار إلى أنه مع عدم وجود بقع على قرص الشمس فإن التوهجات والانبعاثات ستنخفض، وسيقابل ذلك تناقص في الأشعة فوق البنفسجية.