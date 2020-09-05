المرور: خطوات هامة للدخول للطرق الرئيسية بأمان

أكدت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات اتباع بعض الخطوات للدخول إلى الطرق الرئيسية بشكل آمن.
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن على قائدي المركبات عند الدخول إلى الطرق الرئيسية القيادة بنفس سرعة الطريق السريع، وإعطاء الإشارة التنبيهية، والتأكد من خلو المسار.
ولفتت إلى أهمية إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي، وعدم الدخول قبل التأكد من خلو المسار.
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