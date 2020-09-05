القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أنه "تم رصد طائرتين مُسيرتين في سماء مدينة الدُريهمي جنوبي الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معهما وإسقاطهما".
© AFP 2020 / Issam Oukhouya
كانت القوات المشتركة أعلنت، السبت الماضي، إسقاط طائرة استطلاع لجماعة "الحوثيين"، أثناء تحليقها في أجواء مديرية الدُريهمي جنوبي الحديدة.
وقبلها أعلنت القوات الحكومية، في 29 تموز/يوليو الماضي، "إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين تحمل ذخيرة سلاح قناصة عيار 50 مم، كانت في طريقها إلى عناصر الجماعة المحاصرين في مدينة الدريهمي.
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