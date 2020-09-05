القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أنه "تم رصد طائرتين مُسيرتين في سماء مدينة الدُريهمي جنوبي الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معهما وإسقاطهما".

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وأوضحت أن "إحدى الطائرتين استطلاعية، فيما الأخرى كانت تحمل إمدادًا لعناصر الحوثيين المحاصرين داخل بعض أحياء مركز مديرية الدُريهمي".

كانت القوات المشتركة أعلنت، السبت الماضي، إسقاط طائرة استطلاع لجماعة "الحوثيين"، أثناء تحليقها في أجواء مديرية الدُريهمي جنوبي الحديدة.

وقبلها أعلنت القوات الحكومية، في 29 تموز/يوليو الماضي، "إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين تحمل ذخيرة سلاح قناصة عيار 50 مم، كانت في طريقها إلى عناصر الجماعة المحاصرين في مدينة الدريهمي.