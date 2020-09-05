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إغلاق القنصلية المغربية في إسبانيا بشكل مؤقت

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وأغلقت القنصلية المغربية أبوبها في على خلفية اكتشاف إصابة أحد العاملين فيها بفيروس المستجد.

© Depositphotos / Dmitroza

ونقل موقع "المغرب 24" عن مصدر مطلع، أشار فيه إلى أن الموظف يعمل في أحد المكاتب المتخصصة بمتابعة شؤون المواطنين، ويقابل يوميا العشرات منهم بهدف قضاء أغراضهم الإدارية.

وخضع جميع الموظفين والعاملين في القنصلية المغربية لاختبارات الكشف عن ، وطبق عليهم حجر صحي حتى ظهور النتائج.

وتعد القنصلية المغربية في برشلونة أكبر جهة إدارية دبلوماسية تابعة للمغرب في إسبانيا وتقدم الخدمات القنصلية لآلاف المغاربة في برشلونة.

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