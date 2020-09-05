إغلاق القنصلية المغربية في إسبانيا بشكل مؤقت

وأغلقت القنصلية المغربية أبوبها في برشلونة على خلفية اكتشاف إصابة أحد العاملين فيها بفيروس كورونا المستجد.
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وخضع جميع الموظفين والعاملين في القنصلية المغربية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وطبق عليهم حجر صحي حتى ظهور النتائج.
وتعد القنصلية المغربية في برشلونة أكبر جهة إدارية دبلوماسية تابعة للمغرب في إسبانيا وتقدم الخدمات القنصلية لآلاف المغاربة في برشلونة.
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