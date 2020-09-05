الرئيس الجزائرى يرأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان، وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت إنه " يرأس الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني غدا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء"، مضيفا أن هذا الاجتماع الذي سيعقد بمقر رئاسة الجمهورية سيخصص لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان". وكان الرئيس تبون قد قرر الشهر الماضي إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في الأول من نوفمبر المقبل، وهو ما يستلزم عرض التعديلات على مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) لإقرارها قبل الاستفتاء.

وأعدت تلك التعديلات لجنة من الخبراء القانونين شكلها الرئيس تبون برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة، وانتهت من عملها في مارس الماضي، وتسببت أزمة فيروس كورونا في تأجيل عرضها للنقاش المجتمعي الذي تم في يونيو الماضي.

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