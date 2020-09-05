شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة للتحكم في «صوت الكمبيوتر» وجميع البرامج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة التحكم في الصوت في جهاز الحاسب الآلي. وعلق الحمادي، على المقطع بقوله “تطبيق مفيد للكمبيوتر يتيح لك التحكم بشكل كامل في تشغيل الصوت من جهازك والتغيير بين السماعات بنقرة زر، وكذلك التحكم في صوت كل برنامج ونافذة بشكل منفصل وأسهل”. ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي رابط لتحميل التطبيق وكذلك طريقة الاستخدام (اضغط هنا).

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