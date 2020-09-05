شكرا لقرائتكم خبر عن معلم يدرب الطلاب على «منصة مدرستي» بأعالي جبال جازان.. وزير التعليم يتفاعل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، مدير تعليم جازان بتكريم معلم تداولت صوره على منصات التواصل أثناء زيارته عدد من الطلاب بمنازلهم في أعالي جبال المنطقة لتدريبهم على استخدام “منصة مدرستي”.

وبادر المعلم لزيارة الطلاب غير القادرين في منازلهم في أعالي جبال منطقة جازان، لتدريبهم على الدخول على منصة مدرستي وتلقي الدروس والواجبات.

يذكر أن منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

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وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.