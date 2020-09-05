شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «المياه الوطنية» بشأن استقبال العملاء بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية عن بدء استقبال عملائها اعتباراً من يوم غد الأحد 7 سبتمبر من خلال خدمة موعد عند زيارة مراكز الخدمة بمختلف مناطق المملكة، وذلك بتحديد المنطقة والمركز ونوع الخدمة.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن طلب الخدمة فضلاً زيادة الفرع الإلكتروني من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).
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