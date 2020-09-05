هاتف صيني بميزة مذهلة .. يغير لونه بنقرة زر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت شركة Vivo الصينية عن تطويرها لهاتف ذكي يأتي بميزة لم تشهدها الهواتف من قبل.



والفريد في الهاتف الجديد الذي استعرضته الشركة هو أنه يأتي بهيكل خارجي يسمح لمستخدمه بتغيير لونه بنقرة زر واحدة.

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وأشارت Vivo إلى أنها وأثناء تطوير هيكل هذا الهاتف اعتمدت على تقنية EGlass أو ما يسمى بالزجاج الذكي أو الزجاج المتحول، والذي يتغير لونه عند تعريضه لتيار كهربائي أو شحنة أيونية معينة، ورغم ذلك فإن هذه الميزة لن تستهلك كمية تذكر من شحن بطارية الهاتف.

ورغم أن هذه التقنية لم تستخدم من قبل في الهواتف الذكية، إلا أن مثل هذا الزجاج يستعمل حاليا في نوافذ السيارات الحديثة أو نوافذ المنازل الذكية، لتمكين المستخدمين من تغيير لون الزجاج إلى اللون الذي يناسبهم.

وفي حين حاولت Vivo إخفاء تصميم كاميرا الهاتف الأساسية أثناء استعراضها لهذه التقنية في مقطع فيديو، إلا أن مقطعا آخر انتشر عبر الإنترنت بين أن الهاتف الجديد سيكون شبيها بهواتف Vivo S7 5G، من حيث تصميم الكاميرا والتصميم العام، وسيحصل على كاميرا ثلاثية العدسة، فيها عدسة رئيسية بفتحة عريضة، وعدستان بفتحات أضيق.