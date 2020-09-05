"إشارات المرور" للتحذير من «كورونا» في النمسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شنت النمسا نظاماً جديداً لتقييم مستوى خطورة وانتشار فيروس «كورونا» المستجد بجميع المدن والمناطق، لتوحيد الإجراءات الاحترازية بحسب مستوى كل التصنيف.



ويشبه النظام الديناميكي الجديد تحذيرات إشارة المرور، حيث يشير اللون الأخضر إلى عدم وجود خطورة في منطقة معينة، والأصفر إلى مستوى خطورة متوسط، ويحذر البرتقالي من خطورة مرتفعة، فيما يشير الأحمر إلى مستوى شديد الخطورة، وتم الاتفاق على تنفيذ إجراءات احترازية معينة مع كل لون.

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ومع إطلاق النظام الجديد، الذي يتم تقييم مستوياته أسبوعياً، صنفت لجنة مكافحة الوباء الوضع في أربع مدن نمساوية تشمل العاصمة فيينا، لينز، جراتس ومدينة كوفشتاين عند اللون الأصفر، الذي يشير إلى وجود مخاطر متوسطة، تستلزم تشديد ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

ودعا وزير الصحة رودولف أنشوبر، إلى توخي الحذر، لافتاً إلى أن اللون «الأخضر» ليس تفويضاً مطلقاً، وأنه يجب تنفيذ تدابير الوقاية الأساسية مثل غسل اليدين بانتظام، والحفاظ على التباعد بين الأفراد.