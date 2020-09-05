تعرف على شروط دخول الحدائق والساحات العامة في عجمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إعادة فتح كافة الحدائق العامة والساحات العامة أمام كافة الزوار بدءاً من الغد، وفقاً لإجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار وباء كوفيد 19.



وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية وضعت خطة مفصلة تتضمن جملة من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المرحلة الحالية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة كل زائر للحدائق.

مبينا أن حدائق الامارة تعد أكثر الأماكن الحيوية، والتي تشهد اقبالاً من الأسر وملاذاً آمناً وترفيهياً لكافة شرائح وفئات المجتمع، مبيناً أن حدائق الامارة استطاعت أن تضم خدمات شاملة تجذب إليها الجميع ولذلك ارتأت الدائرة إعادة افتتاحها لتقديم أفضل خدمات للمجتمع وسط بيئة صحية وآمنة.

وأضاف أن الدائرة عكفت خلال الفترة الماضية على تدريب جميع الموظفين المتواجدين بالحدائق على كيفية التعامل مع جمهور الزوار، موضحاً أن الدائرة تلزم الجميع بارتداء الكمامات والقفازات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي فضلاً على زيادة دورية التعقيم والتنظيف طوال اليوم لكل مناطق الحديقة.

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من جانبه أوضح أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة أن العمل جرى على قدم وساق لتجهيز كافة مقومات الصحة والسلامة بالحدائق، موضحاً أن الجهود كثفت لتعقيم وتطهير الحدائق، وستعمل فرق العمل على الاستمرار بعمليات التعقيم مع التركيز على المرافق التي تشهد تعدد الاستخدام، ومن ضمنها المداخل ودورات المياه وقاعات الانتظار والاستراحات ومضامير المشي.

وتابع المهيري أن الدائرة وضعت قوانين تعاميم صارمة، ومن أهمها إلزام جميع الزوار بارتداء الكمامات الصحية بكل الأوقات، وعدم السماح بدخول الزوار دون ارتدائها، ومن ضمنهم فئة الأطفال، موضحاً أن الدائرة وفرت موازين حرارة للفحوص الصحية لرصد الحالات المصابة المحتملة.

كما أن الدائرة حددت عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالدخول ضمن العائلة أو المجموعة الواحدة والذي يقدر بخمسة اشخاص كحد أقصى.

مبيناً أنه يسمح بإدخال المشروبات والأطعمة على أن تلتزم المطاعم والمقاهي ومنصات الغذاء بالاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في التعميم المتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في المنشآت الغذائية رقم (40) والصادر عن إدارة الصحة العامة مع تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية.

وقال مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة أن المحافظة على صحة الأطفال هو أهم أهدافنا وعليه فإنه يمنع تشغيل أي العاب او تقديم عروض ترفيهية.

وأضاف المهيري أن كافة الإرشادات والقواعد العامة ستوضع في المناطق المرئية للجمهور، موضحاً أن هذه الإجراءات سيجري العمل بها حتى اشعار آخر، وسيتم المتابعة من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بما ورد فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.