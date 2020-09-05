السلطة الفلسطينية تدين قرار صربيا وكوسوفا فتح سفارات لدى إسرائيل في القدس

القاهرة- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية أنها "تدين الإعلانات التي صدرت عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن موافقة حكومتي صربيا وكوسوفو فتح سفارات وقنصليات أو ممثليات للبلدين في القدس المحتل، وتعتبر الوزارة هذه الخطوة الصربية والكوسوفية بمثابة عدوان سافر وغير مبرر على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".

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وقالت إن هذا الإعلان "دليل جديد على أن إدارة ترامب تستخدم ثقلها ونفوذها في ابتزاز عديد الدول للرضوخ لإملاءاتها وسياستها الخارجية المنحازة بشكل مطلق للاحتلال وسياساته".

ولفتت إلى أنها طلبت من سفير دولة فلسطين لدى صربيا "المطالبة بتوضيح رسمي من قبل الحكومة الصربية بخصوص هذا الإعلان والتراجع عنه.

كما أعلنت الخارجية الفلسطينية أنها تدرس استدعاء السفير الصربي للتشاور ورفع قضايا على الدولتين لخرقهما قرارات الأمم المتحدة. بحسب البيان.

وكان رئيس الوزراء الكوسوفي، عبد الله هوتي، أعلن خلال لقائه الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن بلاده ستفتح سفارة لها في القدس. فيما نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن صربيا ستنقل سفارتها إلى أورشليم (القدس) في تموز/يوليو 2021، لتصبح الدولة الأوروبية الأولى التي ستفتح سفارة لها في القدس.