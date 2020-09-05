ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن مدير المستشفى، عبدالرزاق الخشمان، إن 5 أردنيين مصابين بفيروس كورونا المستجد، حالتهم "خطرة جدا"، 3 منهم يعانون من فشل كلوي.
© AFP 2020 / JONATHAN NACKSTRAND
وبين أن تدهور الحالات السليمة والصغيرة نسبيا مؤشر خطير، مشيرا إلى أنه من المتوقع ازدياد عدد الحالات الخطرة في الساعات والأيام القليلة المقبلة.
وحول حالات الشفاء، قال الخشمان، إن المصاب بعد أن يمر عليه 12 يوما من دون ظهور أعراض، يبقى في المستشفى 5 أيام اضافية، ثم يخرج بغض النظر عن نتيجة فحص "بي سي آر" بسبب بقاء الفيروس الميت في جسمه لعدة شهور، حيث يتبين ذلك بفحص الصبغة الجينية "آر أن ايه" للمريض وأن المريض يصبح غير معد في هذه الحالة.
ودعا مدير مستشفى حمزة، المخصص لعزل حالات كورونا، المواطنين إلى عدم التشكيك بوجود وخطورة فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التجمع وغسل اليدين وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.
وبدأ الأردن تجربة "اللقاح الإماراتي" لفيروس كورونا المستجد، في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين في العاصمة عمان.
وقال مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات لموقع "رؤيا" الأردني، إن تجربة إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لمتطوعين هي عبارة عن دراسة علمية تشترك بها عدة دول منها الأردن وتقوم على إعطاء اللقاح لمتطوعين، مبينا أنه لا خطورة على المتطوع عند أخذ اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يعلن عن "تطورات خطيرة" لمصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.