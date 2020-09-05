الحلبوسي يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة في العراق

وقال الحلبوسي، خلال جلسة برلمانية اليوم، ونقل عنه المكتب الإعلامي، اليوم الخميس "أدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته بإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف "أدعو قادة الكتل النيابية إلى اجتماعات مكثفه ابتداءً من يوم غد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر وحضور رئاسة المجلس".
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