العراق.. الحلبوسي يدعو لسرعة إنجاز قانون الانتخابات

بغداد / علي جواد / الخليج 365

دعا رئيس البرلمان البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، جميع القوى السياسية بمجلس النواب، إلى تسريع إنجاز قانون الانتخابات.

وقال الحلبوسي، في كلمة بالجلسة الأولى في الفصل التشريعي الجديد بالبرلمان، إن "رؤساء القوى السياسية، مطالبون بعقد اجتماعات مكثفة بحضور رئاسة البرلمان واللجنة القانونية".

وأوضح أن "هذه الاجتماعات ستبحث ما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب، على أن تُعرض نتائج الاجتماعات الخميس المقبل".

كما طالب الحلبوسي، الجميع بـ "تحمل مسؤولياتهم بإكمال قانون الانتخابات والمضي بإجراء انتخابات مبكرة".

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ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة المبكرة في 6 يونيو/ حزيران 2021.

وتتولى حكومة مصطفى الكاظمي الانتقالية، التي بدأت مهامها في 7 مايو/ أيار الماضي، التحضير لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أجبرت احتجاجات، سابقتها برئاسة عادل عبد المهدي، على الاستقالة مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019.



واتفقت الكتل السياسية قبيل تشكيل حكومة الكاظمي، على أن الأخيرة يجب أن تتولى إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام من تسلمها مهامها.

ويأتي إعلان موعد إجراء الانتخابات في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة للفساد وسوء الإدارة في المؤسسات الحكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.