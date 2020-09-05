وفيات كورونا.. العراق 63 والسعودية 34

عواصم عربية/الخليج 365

أعلن العراق، السبت، تسجيل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت السعودية 34 حالة، والكويت 3 وفيات، فضلا عن حالتين في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان، تسجيل 63 وفاة و4.644 إصابات جديدة و3.891 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 256 ألفا و719، بينها 7422 وفاة، و195 ألفا و259 حالة شفاء.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، تسجيل 34 حالات وفاة، و791 إصابة و779 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة الماضية.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 حالات وفاة، و270 إصابة و486 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 88 ألفا و963، بينها 540 وفاة.

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وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، تسجيل حالتي وفاة جدد، و110 إصابات بفيروس كورونا.

وقالت إن حصيلة الإصابات في القطاع ارتفعت منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 807، بينها 7 وفيات، و89 حالة تعاف.

وبحسب البيان، فإن الحالة الأولى لمواطنة (74 عاما)، تعاني من مرض السرطان.

والحالة الثانية لمواطن (55 عاما) كان وضعه الصحي "حرج" ويخضع لجهاز تنفس اصطناعي، وفق البيان.

وذكرت أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس وصل إلى 713 بينهم 687 من المجتمع المحلي، و26 عائدا من الخارج.

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